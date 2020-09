Heiko Schrang hört auf?

"Nach dem großen Erfolg der Demo in Berlin am 29.08. wurden unzählige Gerüchte im Netz gestreut, dass ich aufhöre. Ferner erreichten uns unzählige Mails von Sympathisanten, die fragten ob dies stimmt. In der neusten Sendung von SchrangTV lösen wir diese Frage auf und enthüllen außerdem, wie die Schadensforderung von Yoko Ono gegen mich ausgegangen ist. Diese Sendung ist richtungsweisend für alle Freidenker, die jetzt orientierungslos sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll." Dies schreibt Heko Schrang.

Quelle: SchrangTV