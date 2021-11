Basta Berlin (106) – Tyrannei der Geimpften: Die Verschiebung des Sagbaren

Die Grenzen des Sagbaren in Presse und Politik verschieben sich. Medial mitdiskutieren darf nur, wer sowieso schon einer Meinung ist. Aus der "Pandemie der Ungeimpften" wurde die "Tyrannei der Ungeimpften", doch das hat mit der Realität nur wenig zu tun. Dabei könnte ein Blick auf Fakten jegliche Panik lindern und Spaltung beenden...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa ist die Karnevalsstimmung vergangen. Was gibt es schon zu feiern? Angesichts der eskalierenden Sprache in den Medien und mit Blick auf fragwürdiges politisches Handeln ist die Laune mehr als getrübt. Doch Humor ist ja bekanntlich nicht nur Balsam für die Seele, sondern auch ein spitzes Schwert im Kampf um Aufklärung. Auf geht’s in den Basta-Donnerstag, ein dreifacher Tusch für alle Tyrannen, wir starten die Pandemie-Parade, alaaf und helau, Basta Berlin!

Quelle: SNA News (Deutschland)