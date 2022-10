Nachrichten AUF1 vom 25. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Covid-Injektionen: Amerikanische CDC stimmt für Aufnahme in Kinderimpfplan

+ „trustWHO“: Ein Blick hinter die Kulissen der mächtigen Weltgesundheitsorganisation

+ Frankreich: Aus Trauer wird Wut – Mord an 12-jähriger Lola löst Massenproteste aus

+ DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Barbe: „Demokratie nur noch Hülle ohne Inhalt“

+ Deutschland: Die Frankfurter Buchmesse verkommt zur kultur-marxistischen Farce

+ Ukraine: Scholz und von der Leyen wollen Milliarden für Wiederaufbau mitten im Krieg

+ Krisen aller Art: Die herrschende Politik und ihre Folgen machen uns alle krank

+ Die gute Nachricht: Amerikaner rettet 20 Babys in Spanien

Kurzmeldungen:



+ Kindstötung en vogue: Zahl der Abtreibungen steigt in Vorarlberg wieder

+ Kulturmarxismu: Neuseeland setzt Shakespeare ab

+ Großbritannien wird nun von Goldman-Sachs-Globalisten regiert

+ Lebensmittelversorgung nur noch für wenige Monate gesichert

+ Protestmarsch gegen Asylanten-Zelte in St. Georgen im Attergau

Quelle: AUF1