Selbst denken, selbst machen, selbst versorgen - Vortrag von Biobauer Markus Bogner

Markus Bogner ist Bauer aus Leidenschaft. Er ist Autor des Buches „Selbst denken, selbst machen, selbst versorgen“. Hoch über dem Tegernsee bewirtschaftet er ein winziges Stückchen Land – vielfältig, biologisch und erfolgreich.

Wer wissen will, wie man sein Leben selbst in die Hand nimmt, wie gut es tut, mit der Natur zu arbeiten, findet in Markus Bogners Vortrag Inspiration und Hoffnung.

Weitere Informationen unter: http://www.gesundheitsberater.de und http://www.emu-verlag.de

Quelle: GGBLahnstein