Markus – Moment Mal: Impfen zum Wohle des Volkskörpers

Postfaktisches aus Politik und Gesellschaft mit Markus. Heute zu Gast im Interview: Torsten Miertsch. Interessanter Weise ist das Impfen nicht nur ein aktuelles Thema, sondern es zieht sich wie ein roter Faden durch die jüngere deutsche Geschichte. Bereits im Jahr 1874 diskutierte der Reichstag fünf Tage lang das Thema Pocken-Zwangsimpfungen. Damals wie heute konkurrieren zwei gesellschaftliche Strömungen um die Gunst der öffentlichen Meinung.

Auf der einen Seite finden sich diejenigen, die die Menschenrechte und vor allem das Recht auf körperliche Unversehrtheit betonen auf der anderen Seite finden sich diejenigen, die einen Maßnahmenstaat befürworten, damit dieser den Volkskörper schützen kann.

Zu diesem Thema gibt es einen ausführlichen historischen Aufsatz von 2013 eines inzwischen habilitierten Geschichtsprofessors an der Uni Münster, damals noch an der Universität Oldenburg. Wir haben im Geschichtsunterricht lang und breit die Zeit von 1933 bis 1945 durchgenommen, um Faschismus in all seinen Facetten erkennen zu lernen. Diese Episode von Markus – Moment Mal! ergänzt diesen Unterricht um eine weitere Facette.

Quelle: Markus - Moment Mal!