Nachrichten AUF1 vom 22. September 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: Laborbefunde belegen hochgiftige Substanzen in den Antigen-Tests

+ Michael Brunner (MFG): „Echte Fachleute müssen das Corona-Regime aufarbeiten“

+ Deutschland: Verfassungsschutz-Agenten sorgen selber für „Hass und Hetze“ im Netz

+ Neue AUF1-Kampagne: Mit Aufklärung Widerstand gegen den Great Reset leisten!

+ Ungarn: Viktor Orbán warnt vor Ansturm aus Afrika und stellt Grenzschutztruppe auf

+ Wirtschaft: Digitaler Euro ist auf dem Weg – Bargeldverbot wird immer wahrscheinlicher

+ NWO-Blaupause China: Ohne gültigen PCR-Test kein Zutritt zur eigenen Wohnung

+ Die gute Nachricht: Seeschildkröten-Bestand in Florida erholt sich

Kurzmeldungen:



+ USA: Neues vom amerikanischen Transgender-Athletenstreit

+ Pleitewelle: Insolvenzen in Österreich auf Rekordstand

+ Migrantenquote in Hannover: Deutsche sollen verdrängt werden

+ Asylflut in der Alpenrepublik: Österreich wird von Illegalen überrollt

+ Wegen extremer Inflation: FED erhöht Leitzins

Quelle: AUF1