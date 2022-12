NATO-AKTE: NATO-Osterweiterung nach Asien?

In der heutigen Ausgabe der NATO-AKTE sprechen Hermann Ploppа (Politologe und Publizist) und Sergey Filbert unter anderem über den diesjährigen SIPRI-Bericht und das aktuelle NATO-Strategiepapier 2022.

Quelle: Druschba FM