US-Spezial: AKTE TRUMP – Retter oder Teil des Deep-States?

US-Wahl: Die große Kla.TV-Aufdeckung! Donald Trump ist angetreten, um als nächster US-Präsident den Tiefen Staat auszulöschen. Doch was ist der sogenannte ‚Deep State‘ in den USA? Und wer ist Donald Trump? Welche Rolle spielen Kamala Harris und Elon Musk? Eine Produktion von Kla.TV-INVESTIGATIV und Kla.TV-INTERNATIONAL.

Donald Trump ist angetreten, um als nächster US-Präsident das mit seinen Worten „korrupte Establishment zu besiegen“ und „den Tiefen Staat auszulöschen“. Mit seiner erneuten Kandidatur verspricht er „den Sumpf in Washington trockenzulegen“ und den Krieg zwischen Russland und der Ukraine in wenigen Stunden zu beenden.

„Unter meiner Regierung kämpfen wir gegen die Lobbyisten, die Sonderinteressen und die korrupte Politik in Washington. Wir gehen nach Washington D.C. und werden den Sumpf trockenlegen.“ „Wir gehen nach Washington D.C. und werden den Sumpf trockenlegen.“ „Hier ist mein Plan, um den Tiefen Staat zu zerschlagen und unsere Demokratie ein für alle Mal von der Korruption in Washington zu befreien.“ „Es ist an der Zeit, den Sumpf trockenzulegen.“ „Den Tiefen Staat auslöschen.“ „Entweder zerstört der Tiefe Staat Amerika oder wir zerstören den Tiefen Staat.“ „Am 5. November 2024 werden wir dem korrupten politischen Establishment die Stirn bieten.“ „Das korrupte Establishment in Washington.“ „Meine Person hat uns vor dem Krieg bewahrt.“ „Gleich nachdem wir die Präsidentschaft gewonnen haben, werde ich den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden.“ „Ich werde diesen Krieg an einem Tag beenden. Es wird 24 Stunden dauern.“ „Ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern, und zwar ganz einfach [...] Ich werde den katastrophalen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, und ich werde nicht länger als einen Tag dafür brauchen.“...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV