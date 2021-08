Basta Berlin (Folge 95) – NATO, EMA, STIKO: Abrechnung XXL

Innenpolitisch gibt es derzeit viele Sorgen: Es geht um eine drohende Impfpflicht, um die STIKO-Empfehlung für Kinder und Jugendliche, sowie um die europäische Blockade neuer Impf-Alternativen. Doch nun brennt es auch außenpolitisch: In Afghanistan stehen Bevölkerung und NATO vor einem Scherbenhaufen...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa sind nach dem großen Basta-Roadtrip und ihrem kurzen Urlaub wieder zurück im Studio. Und es gibt so viel zu besprechen, dass diese Ausgabe im XXL-Format mit Überlänge erscheinen muss. Die Lage in Afghanistan gibt zahlreiche Fragen auf: Wie kam es 2001 zu dem Einsatz, was ist alles seitdem schiefgelaufen und wer trägt jetzt die Verantwortung? Und auch in Sachen Corona ist eine Menge passiert. Deshalb präsentieren wir heute die Rangliste unserer größten Aufreger. Basta Berlin!





Quelle: SNA News (Deutschland)