Deutschland: Lebensschützer warnen jetzt auch vor der LGBTQ-Ideologie

Einmal im Jahr gehen in Berlin Lebensschützer beim „Marsch für das Leben“ auf die Straße. Während die Politik ihre Demonstration regelmäßig ignoriert, reagiert die linksradikale Szene der Stadt mit aggressiven Störungen. So auch am vergangenen Wochenende. Doch längst geht es bei den Auseinandersetzungen nicht mehr nur um Abtreibungen, sondern auch um, wie es heißt, „Queerfeindlichkeit“ und „Transphobie“.

Vorwürfe, die im Kern sogar zutreffen: Denn auch Lebensschützer warnen mittlerweile vor der immer radikaler durchgesetzten Gender-Ideologie. Martin Müller-Mertens war für uns vor Ort. Quelle: AUF1