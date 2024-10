Die Akte Selenskyj - Ein Schauspieler auf der großen Weltbühne

Vergangene Woche ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit seinem "Siegesplan" für die Ukraine durch die europäischen Hauptstädte getourt. Paris, Rom, Berlin, Brüssel,... Großes Thema: Die weitere militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine im Krieg. Wer ist dieser Mann, der meint den Krieg gegen Russland zu einem siegreichen Ende bringen zu können? Ist er vertrauenswürdig? Sollen die westlichen Staaten auf seine Forderungen eingehen? Sehen sie in dieser Sendung Hintergründe und Hintermänner des Präsidenten sowie eine Bilanz seiner bisherigen Amtsführung.

Seit Mai 2019 ist Wolodymyr Selenskyj Präsident der Ukraine. In aller Welt ist er bekannt dafür, unermüdlich Waffen für sein Land zu fordern, um damit Russland Paroli zu bieten. Nur mit weiteren Waffen könne der Frieden in Europa gesichert werden!

Was genau läuft hier? Wie konnte Selenskyj vom Schauspieler zum Präsidenten und Liebling der westlichen Medien aufsteigen? Wem dient der selbsternannte „Diener des Volkes“ wirklich?

Quelle: Kla.TV