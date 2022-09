SchrangTV: Der größte Umbruch der Menschheitsgeschichte

Wir befinden uns in der größten Transformation der Menschheitsgeschichte. Diejenigen, die dies nicht wahrhaben wollen, werden noch schmerzvolle Erfahrungen machen. Das Positive ist, dass in jeder großen Krise auch die größten Chancen der Entwicklung liegen. Über all diese Ereignisse habe ich bereits in den beiden Bestsellern "Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen" und "Im Zeichen der Wahrheit" geschrieben. Dies berichtet der renommierte Autor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "SchrangTV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf "SchrangTV": " erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: SchrangTV