Medikamenten-Flohmarkt? Lebensgefährlich! 7 Tage Deutschland AfD-Wochenendpodcasts vom 23.12.2022

Medikamente werden knapp in Deutschland. Über die Ursachen und Möglichkeiten, das Problem zu lösen reden wir in 7 Tage Deutschland. Und wir bewerten die absurde Idee des Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Der hatte wörtlich vermelden lassen: “Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben. Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft”.

Doch Arzneimittel dürfen in Deutschland nur Apotheken abgeben. Die Idee des Ärztekammerpräsidenten ist strafbar und Medikamententausch kann sogar lebensgefährlich sein, sagt im Podcast die Ärztin und Mitglied im AfD-Bundesvorstand Dr. Christina Baum. Außerdem: Die AfD klagt gegen Journalisten-Klüngelrunden beim Bundesverfassungsgericht. Das verrät handverlesenen Journalisten seine Urteile schon vor der Verkündung. Die AfD unterliegt vor Gericht. Warum das trotzdem ein Sieg ist – dazu der Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Brandner. Und: Tino Chrupalla – der AfD-Bundessprecher und Bundestagsfraktions-Chef schaut zurück aufs zu Ende gehende Jahr. Wo konnte die AfD besonders punkten im Jahr 2022? Podcast

Quelle: AfD Deutschland