Nachrichten AUF1 vom 21. September 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:



+ ARD kontra AUF1: Mit Antifa-Journalisten und -Methoden gegen Alternativmedien

+ Gerhard Wisnewski im AUF1-Exklusivinterview: „Deutschland soll plattgemacht werden“

+ Ukraine-Krieg: Russland erklärt Teilmobilmachung – droht eine weitere Eskalation?

+ Deutschland: Lebensschützer warnen jetzt auch vor der LGBTQ-Ideologie

+ Übersterblichkeit in Europa mit 16% auf Rekordhoch: Wirkt jetzt die Corona-Impfung?

+ Energiekrise: Stromabschaltungen in Österreich – sind wir bald auf Dritte-Welt-Niveau?

+ „Schicksale AUF1“: Mit 22 Jahren wegen Corona-Impfung an den Rollstuhl gefesselt

+ Buch der Woche: „Van der Bellen. Der parteiische Präsident“ von Werner Reichel (Hrsg.)

Kurzmeldungen:

+ Milliardengrab: Uniper mit Steuergeldern verstaatlicht

+ Geldregen: Doppelter Klimabonus für Unternehmer

+ Querfront: Rechte und Linke demonstrieren gemeinsam

+ Gesinnungshaft? Anwalt fordert Freilassung von Oliver Janich

+ Wütende Holländer: Niederländischer König ausgebuht

Quelle: AUF1