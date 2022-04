COMPACT.Der Tag vom 4.4.2022

Seit über einem Monat tobt die Kesselschlacht um Mariupol. Am Montag veröffentlichte die Armee der Volksrepublik Donezk neue Bilder aus den von ihr eroberten Stadtteilen. Deutlich zu sehen sind die Folgen der Kämpfe. Gleichzeitig kritisieren Einwohner in dem Video den ukrainischen Präsident Wolodimir Selenski. Dieser hätte die Stadt übergeben und damit vor der Zerstörung bewahren sollen. Leben seien wichtiger als Territorien, so die Aussage dieser Frau. Unterschiedliche Angaben gibt es unterdessen über die anhaltenden Kämpfe. So behauptete ein Vertreter der vor Ort operierenden tschetschenischen Kämpfer: Mariupol befände sich zu 95 Prozent unter russischer Kontrolle. Ein Sprecher des ukrainischen Regiments Asow sagte dagegen im Fernsehen, die Verteidiger würden noch 80 Prozent des Stadtgebietes halten. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 4. April.

Das sind einige unserer Themen: Eine Stadt, zwei Videos – Was geschah wirklich in den Straßen von Butscha?

Corona-Impfpflicht – Aufgeschoben oder wirklich aufgehoben?

Fritten für den Frieden – Freddy Ritschel fürchtet: Die Welt ist ein Irrenhaus

Das Letzte – Gräuelpropaganda: Bilder, die Lügen Quelle: COMPACTTV