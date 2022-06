Nachrichten AUF1 vom 21. Juni 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Laborthese“: Sogar WHO-Chef bestätigt jetzt die Wuhan-„Verschwörungstheorie“ + US-Opioidskandal: Pharmakonzerne treiben Menschen in die Drogensucht + Kohle ist nun doch wieder erlaubt: Grüner Klimawahn führt sich selbst ad absurdum + AfD am Scheideweg: Kann sie noch eine Alternative für Deutschland werden? + Ärger um „Mohrenfest“ in Thüringen: Anti-Rassismus gegen deutsche Kultur und Tradition + Alexander Scheer im AUF1-Exlusivgespräch: „Die Arroganz der Abgeordneten gegenüber dem Volk ist groß“ + Sie wollen uns den Sommer versauen: Frankreich verhängt erste „Klima-Lockdowns“ + Die gute Nachricht: Freie und positive Entwicklung statt staatlicher Umerziehung

Kurzmeldungen:



+ Brisante Studie: Grüne stehlen häufiger + Deutschland: Länger arbeiten wegen höherer Lebenserwartung + Erzeugerpreise steigen auf neues Rekordhoch + „Energiewende“ abgesagt: Habeck streicht Förderung für Wasserkraft + Rechtsstaat ade: Wohnungen von russischem Politiker beschlagnahmt

Quelle: AUF1