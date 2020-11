"Auf Adlerschwingen jenseits von Gut und Böse..." - Aus der dunklen Geschichte Deutschlands lernen

Die Autorin Angelika Selina Braun und der Filmemacher Oliver Wyld Rose Kyr aus Peru reden im folgenden Video über die Abgründe vergangener Deutscher Geschichte und welche Konsequenzen daraus gezogen werden können, bezogen auf die aktuelle Lage von "Corona-Deutschland" im Jahre 2020. Oliver Wyld Rose Kyr: "Unser drittes Gespräch fing eigentlich ganz harmlos an: Ich spreche übers Wetter in Perú und frage Selina, wie ihr Wochenende in Berlin war. Und auf einmal tauchen wir tief in die Geschichte Deutschlands ein. Ein wenig mulmig war uns schon, öffnet man doch eine tabuisierte Tür..."

Die Autorin Angelika Selina Braun lebte bis 2012 sieben Jahre in Kolumbien, wo sie von Schamanen in das Alte Wissen eingeweiht und zu einer Wegbegleiterin hin zum eigenen Zugang in dieses Wissen ausgebildet worden ist. Seit mittlerweile acht Jahren leitet sie eigenständig kreierte Seminare und Langzeitbegleitungen in Berlin und über die Ferne ONLINE. Hier unterstützt sie die Menschen dabei, in das sogenannte „Neue Bewusstsein“ zu finden und dadurch eine ressourcenreiche Positionierung im derzeitigen Krisen Moment zu erlangen. Aus der heraus JEDER erkennen kann, dass er alles bereits in sich trägt, um in seine eigentliche Größe und Aufgabe zu finden und so die Entstehung der Neuen Erde zu unterstützen: www.angelikaselinabraun.com

StoryHealer, Autor & Filmemacher Oliver Wyld Rose Kyr erzählt Geschichten, um Menschen wieder mit ihrem Herzen und ihren einzigartigen Talenten zu verbinden.

Siebzehn Jahre lang war er Werbefilmregisseur in Süddeutschland, bis er seinem ersten Call folgte und sein Business-Leben hinter sich ließ. 2010 filmte er seinen Spielfilm “The Big Black”, der auf dem Internationalen Filmfestival von Korinth (Griechenland) den Goldenen Pegasus für die beste Regie gewann. Seit 2015 bereist er mit seiner Familie – der Pegasus Family – unseren wunderschönen Planeten, um mit Dokumentarfilmen Bewusstsein zu wecken: Für die einfache Tatsache, dass alles Leben auf der Erde unsere Familie ist.

“Citizen Animal” (2017) setzte sich für die Rechte der Tiere ein, “Root Republic” (2018) führte ihn nach Mittelamerika und ins Herz der Bäume & Pflanzen. 2020 veröffentlichte er “Little Big Family” über unsere Brüdern & Schwestern, die Mikroorganismen. Alle drei Filme liefen auf internationalen Festivals und gewannen viele Awards, u.a. in Chile, Venezuela, den USA, Kolumbien und Israel. Im Juli 2018 begann seine Ausbildung in Kolumbien. Er durfte von Dr. Fabio Ramirez und dem indigenen Meister Taita Isaias Mahvisoy lernen, mit den Spirits der Pflanzen zu kommunizieren.

Diese Erfahrungen teilt er mit euch in den beiden Büchern “Meine Engel sind grün” und “Radio Love”. Im letzten Jahr nahm er die Aufgabe an, als Botschafter der Pflanzengeister die tiefen Wahrheiten dieser Spirits an die Menschen weiterzugeben. Seit August 2019 lebt er mit seiner Familie im Heiligen Tal der Inkas in Perú: www.TheWyldRose.com





Quelle: The Pegasus Family & The Wyld Rose