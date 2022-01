Video geht viral: Flauschiger Passagier genießt Reise auf Müllwagen

Ein Video von einem flauschigen Waschbären, der in der vorigen Woche dabei erwischt worden ist, wie er sich an einem Recycling-LKW festgehalten und eine schöne Fahrt durch das US-amerikanische Bundesstaat New Hampshire genossen hat, macht nun die Runde im Netz. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Der lustige Vorfall wurde von einer Familie gefilmt, die mit einem Wagen auf der Autobahn unterwegs war. „Nachdem wir das Video aufgenommen hatten, alarmierten wir den Fahrer, der an der nächsten Ausfahrt abfuhr, um bei der Lage zu helfen“, hieß es.

Quelle: SNA News (Deutschland)