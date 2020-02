Fridays For Future Whistleblower – Pressesprecherin packt aus

Als die 14-jährige Sina sich der „FridaysForFuture“-Bewegung mit viel Vision und Engagement anschloss, ahnte sie noch nicht, dass sie ein paar Monate später ins ernsthafte Hinterfragen kommen könnte. Inzwischen ist sie eine überzeugte Aussteigerin. Was waren ihre Gründe? Erfahren Sie mehr im folgenden Interview mit Grosse Freiheit TV.

Sina: „Es wurde immer noch von der Seite gesagt, so und so hast du das zu sagen und auf keinen Fall darf ansatzweise ein schlechtes Licht auf die geworfen werden und es wurde ganz klar gesagt, wie man was zu formulieren hat, damit es auch dramatisch (quasi) klingt…

Für mich hat es schon fast einen Sektencharakter, weil man muss diese Meinung haben, sonst wird man direkt quasi rausbeleidigt, wenn man das so sagen kann.“ (weiterlesen)





Quelle: KlaTV