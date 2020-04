Soziale Dreigliederung - was ist denn das? Hans U. P. Tolzin im Gespräch mit Axel Burkart

Die Soziale Dreigliederung nach Rudolf Steiner als Gesellschaftsmodell hat meiner Ansicht nach einige sehr interessante Aspekte, die in einem Parteiprogramm Niederschlag finden sollten. So ist beispielsweise das Thema Gesundheit der Freiheit zugeordnet, was mir als langjährigem Impfaufklärer natürlich außerordentlich gut gefällt.

Doch so ganz verstanden hatte ich das Konzept bisher nicht. Darum habe ich kürzlich Axel Burkart, einen der bekanntesten Lehrer der Anthroposophie, in Bad Reichenhall besucht und ihn mit Fragen gelöchert. Webseite von Axel Burkart: https://akademie-zukunft-mensch.com/

Quelle: Hans Tolzin