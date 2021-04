Was die verallgemeinerte Quantentheorie zur Krise sagt - Interview mit Dr. Dr. Walter von Lucadou

Unsere Welt ist in einer nie dagewesenen Krise - doch was wir derzeit erleben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Es droht ein wirtschaftlicher Zusammenbruch auf lokaler und globaler Ebene. Gleichzeitig steckt die Politik in einer Vertrauenskrise. Die ganze Art und Weise, wie wir leben, steht auf dem Spiel.

Da lohnt es sich doch mal sich zurückzulehnen und das ganze von Oben zu betrachten: Wie steht es um die Menschheit, was können wir tun, um da wieder herauszukommen und welche Rolle spielt jeder Einzelne dabei? Darüber spricht Robert Fleischer mit dem Psychologen und Physiker Dr. Dr. Walter von Lucadou. Quelle: ExoMagazinTV