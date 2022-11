Heidelberger Ärzte klären Missstand auf

Überall hagelt es zur Zeit Krankmeldungen. Als Begründung wird nicht selten eine Schwächung des Immunsystems angegeben, bedingt durch das dauerhafte Maske-Tragen während der Corona-Pandemie. Wie aber passt es zusammen, dass gleichzeitig Ärzte strafrechtlich verfolgt werden, die ihre Patienten genau vor diesen Folgen schützen wollten? Von solcherlei Missständen distanziert sich die "Heidelberger Ärzteerklärung" und zieht die Regierung zur Verantwortung.

Viele Eltern, die Schulkinder haben, erleben derzeit häufigen Unterrichtsausfall. Überall hagelt es Krankmeldungen, so auch bei Lehrkräften. An einer Schule in RLP z.B. begründete ein Schulleiter den häufigen Unterrichtsausfall sogar damit, dass die Erkrankungen Folge eines geschwächten Immunsystems der Lehrkräfte wären.

Und jetzt kommt’s:

Die Masken, die sowohl die Kinder als auch die Lehrer, schützen sollten, seien jetzt schuld daran, dass so viele krank sind, da die Lehrer in den vergangenen zwei Jahren ja ständig Masken tragen mussten und deshalb ihr Immunsystem am Boden liege.

Für Eltern, die ihre Kinder und somit auch die Lehrkräfte schützen wollten, muss das wie ein Witz klingen! ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV