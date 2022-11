NEO: Ist Rechts gut?

Werden wir durch bestimmte Begriffe gezielt manipuliert? Ist es gut, wenn man rechts ist? Was bedeutet das überhaupt in Wahrheit? Alle Details in diesem Hörbuchkapitel aus dem Bestseller "Im Zeichen der Wahrheit". Dies berichtet der renommierte Autor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: "erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: NEO