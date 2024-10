Sensation! AfD erreicht Mehrheit im EU-Parlament

Das war's! Die Brandmauer ist gefallen! Damit hat die AfD in Europa das geschafft, was zuvor lediglich auf kommunaler Ebene möglich war. Und während die Linken jammern und toben, stellt sich die Frage: Kann nun auch in der Bundesrepublik zeitnah konstruktiv gearbeitet werden? Jürgen Elsässer und Paul Klemm haben Reaktionen und Antworten.

Quelle: COMPACT-TV