Interview mit Johannes Heim – Die Masse schwimmt mit

Der Schaden, den die Corona-Krise angerichtet hat, ist groß. Genau betrachtet stehen wir aber vor den Auswüchsen einer umfassenderen Krise. Wir erleben eine Ausdehnung immer stärker werdender kollektivistischer Tendenzen und damit eine Krise von Kollektivismus und Zentralismus. Was passiert, wenn in diesem Zusammenhang “Follow the Science” quasi zu einem religiösen Gebot wird?

Diese und andere spannende Fragen diskutiere ich, Kai Stuht, im Gespräch mit dem klinischen Psychologen, analytischen Psychotherapeuten und Initiator und Co-Gründer des Hermes Instituts Johannes Heim. Quelle: apolut / Kai Stuht