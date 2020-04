MasKENpflicht! Die neue Normalität!

Einkaufen im Regierungsviertel, April 2020. Sicherheit geht vor! Oder treffender: Maskenpflicht oder Bußgeld! 99% der Bürger lassen sich von der Regierung die Fresse polieren, schließlich ist das Grundgesetz überbewertet und die Nachbarn längst wieder dabei zu denunzieren. So lief das damals, so läuft das heute. WHO befielt - wir folgen! Aber geht da noch mehr?

Kann man als Bürger die Maske als "Fratze des Gesundheitsfaschismus" noch steigern? Laut Merkel haben wir es mit einer Situation zu tun, die vom Bedrohungspotential nur noch mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichbar ist.

Da ist es nur konsequent, den Helm eines Kampfpiloten zu tragen, wenn man mal eben einen Kaugummi kaufen möchte. Ken macht auf Tom Cruise in TOP GUN und fällt nicht mal gross auf. Wenn morgen die Panzer rollen, um gegen Corona zu schießen, wäre das wohl auch ohne grossen Widerstand möglich. 33-45-20. Ob sich Geschichte wiederholt? Das entscheidet eine Handvoll Politiker und nicht 83 Millionen Bürger. "Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen", mag sein Herr Schiller, aber das Volk kriecht gern.

Quelle: KenFM