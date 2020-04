"Nicht ohne uns"-Demo Berlin 4.4.2020: Impressionen aus dem post-demokratischen Zeitalter

"Ein Kurzvideo gibt Einblick, in die skurrile wie beunruhigende Phase, die seit Beginn der Corona-Hysterie in diesem Land und weltweit eingeläutet wurde: Wie demokratisch ist unser Land noch, wenn Grundrechte der Bürger von heute auf morgen außer Kraft gesetzt werden können?" Dies schreibt Ken Jepsen von KenFM.

Weiter berichtet Jepsen: "Wenn Menschen sich nicht mehr friedlich versammeln dürfen, selbst wenn sie die neuen sogenannten "Hygiene-Maßnahmen" einhalten, eine Maske auf der Nase tragen und 1,5 Meter Abstand zueinander halten? Wenn Menschen eine Strafanzeige angedroht wird, weil sie sich für demokratische Grundprinzipien in diesem Land stark machen?

Entscheidend in den folgenden noch kommenden Episoden, in denen uns, der Bevölkerung, die Regierung ihr Vorgehen lediglich noch "verkündet", anstatt darüber in einen Dialog mit allen Beteiligten zu treten, wird sein, wie sich die Staatsbeamten in diesem Land verhalten werden. Gemeint ist vor allem die Polizei. Wie werden Polizisten reagieren, wenn der Widerstand gegen die drastischen und in den totalen Wirtschaftskollaps führenden Maßnahmen in der Bevölkerung weiter anwächst? Können wir auf Euch zählen, Ihr Polizisten da draußen? Werdet ihr euren Kopf zum Selber-Denken nutzen und solidarisch sein mit den Menschen, die das Grundgesetz verteidigen? Oder werdet ihr Gehorsam leisten und die Erfüllungsgehilfen zur Beendigung des Demokratischen Zeitalters sein?



Der Veranstalter weißt auf folgendes hin: Jeden Samstag findet in Berlin, Rosa-Luxemburg Platz um 15:30 Uhr und in allen großen Städten des Landes der Protest: "Nicht ohne uns" statt: Informiert Euch auf der Webseite https://www.nichtohneuns.de. Und wer sich angesprochen fühlt macht mit und wird Teil der Demokratie-Bewegung."







Quelle: KenFM