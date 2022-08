M-PATHIE – Zu Gast heute: Friederike de Bruin: “Ohne Empathie keine würdevolle Gesellschaft”

Friederike de Bruin ist Doula und Sterbebegleiterin. Doula heißt, dass die Geburt eines Kindes auf natürliche Weise für Mutter und Kind von Statten geht. Doula kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich übersetzt: „Dienerin“. Doula ist eine geburtserfahrene Frau. Diese Dienerin begleitet werdende Mütter während der gesamten Dauer der Geburt. Sterbebegleitung und Geburt haben Friederike de Bruin zu einem Menschen gemacht, der aussergewöhnliche Erfahrung im Sinne der Menschlichkeit gemacht hat. Daher haben wir sie zum zweiten Mal zu uns eingeladen.

De Bruin ist von Anfang an in der Aufklärungsbewegung rund um die Pandemie als Organisatorin und Rednerin aufgefallen. Ihre Reden appellieren an unsere Menschlichkeit, an unsere tiefen Erfahrungswelten, durch die wir ein echtes und von jedweder Propaganda freies Miteinander versuchen können, das frei ist von Anfeindungen und Unmenschlichkeit. De Bruin bringt dies nicht nur aussergewöhnlich gut zum Ausdruck, man merkt ihr an, dass sie ganz und gar davon durchdrungen ist.

Ihre Art und Weise, die wilde wie auch sanfte Frau in die Gesellschaft als normal zu integrieren, und nicht die angepasste Frau, die Karriere zu machen hat, ist spannend und spricht bei vielen Männern wie auch Frauen eine tiefe Sehnsucht nach eben diesen weiblichen Attributen, als festen integralen Bestandteil unserer Gesellschaft, an.

