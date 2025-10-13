Russischer Botschafter gibt Präsident Putin unsere Medaille
Freigeschaltet am 13.10.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Am 7. Oktober feierte Russland Putins Geburtstag – und COMPACT überreichte in der Russischen Botschaft zu Ehren des Jubilars die Silbermedaille "Patriot Wladimir Putin". Unser TV-Team war dabei und sprach mit Botschafter Sergei Netschajew und weiteren Teilnehmern.
Quelle: COMPACT-TV
