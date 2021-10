Not Vaxxed.com - Portal für impffrei reisen, Urlaub, Hotels, Restaurants und Einkaufen

Künstliche Intelligenz & Datenschutz bilden zusammen mit den sich dramatisch wiederholenden Sicherheitslücken bei Facebook & Co. kontinuierliche Schlagzeilen im Netz. Dass sich die bestmögliche Nutzung sozialer Medien bei maximalem Schutz von Privatsphäre und persönlichen Daten mühelos umsetzen lässt, hat das soziale Netzwerk iswex.com bereits bewiesen.

Ergänzt wird dieses nun um das innovative Dreiergespann not-vaxxed.com, not-vaxxed.work und not-vaxxed.travel, das sich ganz dem Networking rund um Topthemen wie Arbeit, Reise & Soziales in Corona-Zeiten verschrieben hat. Vorrangige Zielgruppe?: Menschen ohne Impfung.

Unbeschwert leben, reisen & arbeiten selbst für Nicht-Geimpfte

Neben Datenschutz & Co ist in Zeiten einer globalen Pandemie zweifellos auch das Stichwort "Impfung" in aller Munde. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise sind Tracking & Tracing nicht nur ein heiß umstrittenes Thema, wenn es um allgemeine Daten im Netz geht. Vielmehr wird der technologische Fortschritt nunmehr auch vielerorts genutzt, um potentielle Corona-Fälle "aufzuspüren" und auf diese Weise eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Dass derartige Maßnahmen freiheitsliebenden Menschen gegen den Strich gehen, verwundert wenig. Der nächste Schritt ist der stetig steigende immense Druck, der auf Nicht-Geimpfte ausgeübt wird.

Dabei scheinen die Herausforderungen einer Entscheidung gegen eine Impfung weitaus größer als die damit einhergehenden Chancen. Vielmehr droht Nicht-Geimpften gemäß der allgemeinen und in den Medien bewusst verstärkten Meinung nicht nur auf sozialer Ebene, sondern auch beruflich, wenn nicht das Aus, so doch wenigstens eine drastische Reduktion der individuellen Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten.

Dass dies nicht notgedrungen der Fall ist, das beweisen die drei Seiten not-vaxxed.com, not-vaxxed.work und not-vaxxed.travel. Schließlich sind diese nicht mehr und nicht weniger als Versuch zu verstehen, Alternativen zum allgemeinen Impf-Zwang aufzuzeigen und Nicht-Geimpften eine Anlaufstelle zu bieten, die sich nicht zuletzt für den Erhalt gleicher Chancen einsetzt.

Auf den Punkt gebracht widmet sich das Portal not-vaxxed.com ganz der oben beschriebenen Problematik. Kurz: Es geht gezielt auf die Bedürfnisse von nicht geimpften Verbrauchern sowie Arbeitgebern, Reiseanbietern und anderen Personengruppen ein, für die eine Impfung keine Grundvoraussetzung ist. Entsprechend bietet es eine Plattform, die Menschen mit den unterschiedlichsten Anliegen und Interessen zusammenführt.

Das Portal "not-vaxxed" in der Praxis

Ähnlich wie das soziale Netzwerk iswex, das sich im Gegensatz zum inzwischen sehr umstrittenen Social Media-Giganten Facebook unter anderem aufgrund einer strikten Einhaltung essentieller Datenschutzrichtlinien auszeichnet, setzt auch not-vaxxed.com ganz auf eine Wahrung der Privatsphäre seiner Nutzer/-innen.

Durch das offerierte Trio werden mit den wichtigsten Lebensbereichen auch die dominierenden Bedürfnisse potentieller User abgedeckt. Allgemeines, Arbeit und Reisen für Nicht-Geimpfte stehen zur Option.

Not-vaxxed.travel beispielsweise ist wie andere Seiten, in denen eine Hotelbuchung im Zentrum steht, aufgebaut. Im Angebot stehen derzeit über 10.000 Hotels bzw. Unterkünfte weltweit, in denen eine Impfung keine Bedingung für einen Aufenthalt darstellt. Die die Suche eingrenzenden Eingaben sind mit herkömmlichen Seiten identisch. Ort, Reisedatum, Anzahl der Gäste und Limit der Vorauszahlung sind die Felder, die nach Füllung zu einer überschaubaren Liste an attraktiven Hotel-Deals führen.

Not-vaxxed.work wiederum bietet Arbeitssuchenden die Möglichkeit, aktiv zu werden. Von der Veröffentlichung eines Stellenangebotes über die Erstellung einer Benachrichtigung bis hin zum Hochladen eines CVs reicht das Spektrum. In der Sparte "Informed" bzw. "Unterrichtet" wiederum wartet eine Fülle an Tipps & Tools zum erfolgreichen Job-Hunt.

Neugierig geworden? Dann lohnt sich ein "sanfter Einstieg" über die Startseite non-vaxxed.com. Interessierte finden hier nach der einfachen Account-Erstellung von Jobs, Hotels, Clubs, Restaurants und Bars bis hin zu Themen wie Shopping, Social etc. alles, was das Herz begehrt. Im Fokus steht dabei natürlich, wie es sich für ein selbsterklärtes "Non Vaccinated Portal" gehört, nach wie vor eine nicht-geimpfte Zielgruppe.

Not-vaxxed.com in aller Kürze

Die Vorteile auf einen Blick?: Not-vaxxed.com offeriert ebenso wie https://iswex.com/soziales Networking auf höchstem und vor allem sichersten Niveau. Dabei liegt der Fokus allerdings auf der exklusiven Personengruppe von Nicht-Geimpften.

Freie Meinungsäußerung, Datenschutz und unbedingte Privatsphäre sind hier nicht bloß ein Versprechen, sondern ein Garant. Entsprechend ist im Gegensatz zu Facebook und anderen in Verruf gekommenen Anbietern keine Weitergabe persönlicher Daten an Dritte zu befürchten. Erreicht wird dies unter anderem durch eine raffinierte Verschlüsselung, die selbst den Hostern den Zugriff auf die Daten der User sowie die Server verwehrt.

Auch die Finanzierung überzeugt nicht zuletzt aufgrund der hohen Transparenz. So fallen für die Nutzer/-innen keine bzw. nur geringe Kosten an.

Zusammengefasst bedeutet dies maximale Sicherheit und Chancengleichheit bei minimalem Risiko und Kostenaufwand für Nicht-Geimpfte.

Denn mit not-vaxxed.com bleiben Sie selbst in Corona-Zeiten nicht nur sozial, sondern auch beruflich am Ball. Und auch in puncto Reiselust sorgt das Portal mit immer neuen, aufregenden Angeboten für die Erfüllung selbst ausgefallener Träume von nahen und fernen Destinationen.

