Nachrichten AUF1 vom 14. November 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Experimentelle Corona-Injektionen: Eine transhumanistische Operation des US-Militärs?

+ AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet: „Europa soll endgültig vernichtet werden“

+ Deutschland: Faeser will mit fadenscheinigen Begründungen Bargeldobergrenze einführen

+ Erfurt: Große Protestkundgebung unterstreicht – es darf keine Abgrenzung mehr geben

+ Österreich: 100.000er-Marke geknackt – Asyl-Tsunami bringt Chaos und Kriminalität

+ Wirtschaft: Rätsel um verschwundene Ukraine-Hilfsgelder bei FTX-Pleite

+ Warschau: Massenaufmarsch für ein Europa der freien und souveränen Völker

+ Die gute Nachricht: Thüringen schiebt Genderei einen Riegel vor

Kurzmeldungen:

+ Serie reißt nicht ab: Wieder E-Autos von selbst in Flammen aufgegangen

+ USA: Abtreibung wird in einigen US-Staaten weiterhin gefördert

+ Schlepperei wird offiziell mit Steuergeldern gefördert

+ Wien: Vergewaltigungen wie am Fließband - ein neuer Tag, zwei weitere Vergewaltigungen

+ US-Klima-Gesandter will „neues Wirtschaftssystem etablieren“

Quelle: AUF1