Gesundheitsamt stürmt Schule in Schutzanzügen und macht Zwangstest an 9 und 10 jährigen

Aurich-TV berichtet über einen Vorfall am 09.09.2020 in der dortigen Walddorfschule. Diese wurde von Gesundheitsamtmitarbeitern in Vollschutzanzügen gestürmt und alle Kinder der 4. Klasse mußten sich unangemeldeten und ungenehmigten Corona-Zwangstests unterziehen. Alle Kinder wurden danach in Quarantäne nach Hause geschickt.

Dies berichtet eine betroffene Mutter an Aurich-TV. Sie geht anwaltlich gegen den Übergriff vor.

Dave Brych vom Kanal "5 Ideen" berichtet zusammenfassend über die Vorkommnisse in Aurich:

Der erste Bericht von Aurich-TV über die Stürmung der Waldorfschule: Das Telefoninterview mit der betroffenen Mutter bei Aurich-TV:

Quelle: 5 Ideen / Aurich-TV