Basta Berlin (101) – Berlin bis Sydney: Wahldebakel und Corona-Chaos

Nach der Wahl ist vor der Wahl und es gibt viel zu besprechen. Also auf den Tisch damit, bevor Gras drüber wächst: Die vielen Pannen rund um die Wahl in Berlin sind eine Ohrfeige für die Demokratie und sie dürften noch Konsequenzen haben. Ebenso wie die Entwicklungen rund um Corona in Australien und Israel, die nach Deutschland schwappen könnten...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa widmen sich heute unter anderem den Metropolen Berlin, Sydney und Jerusalem. In der deutschen Hauptstadt kommen immer neue Unregelmäßigkeiten rund um die vergangenen Wahlen ans Licht. Doch diese haben selbstverständlich KEINEN Einfluss auf das Wahlergebnis. KEINEN. In Australien wiederum dürfte der Rücktritt einiger hochrangiger Politiker ebenfalls KEINEN Einfluss auf die harte Corona-Politik des Landes haben. In Israel werden derweil die Corona-Maßnahmen der Regierung verschärft, was aber sicherlich KEINEN Einfluss auf die deutsche Corona-Strategie haben wird. Oder doch? Oder nicht? Urteilen Sie selbst: Basta Berlin! Quelle: SNA News (Deutschland)