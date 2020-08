Ohne Augen sehen! Unsere Superkraft, die wir verlernt haben

Kinder die ohne Augen sehen können? Klingt unglaublich, ist aber vielleicht doch nur eine menschliche Fähigkeit, die in allen Kindern angelegt ist, aber aufgrund unserer materialistischen Orientierung einfach nicht genutzt wird.

Frank Elaridi (http://frankelaridi.com) ist Journalist mit einem besonderen Interesse an spirituellen Themen. Er besitzt einen B.A. Abschluss in Journalismus und hat bereits einen Emmy für seine journalistische Arbeit erhalten. Frank arbeitet unter anderem für den US-Nachrichtensender ABC als Produzent und Journalist.



Nachdem Frank von Nicola's Schule erfahren hatte, in der sie Kindern beibringt ohne Augen zu sehen, entschied er sich nach England zu fliegen und in dieser Kurzdoku darüber zu berichten. Was auf den ersten Blick unglaublich zu sein scheint, lässt sich laut diesem Bericht von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren relativ gut und schnell lernen. Frank und sein Filmteam waren auf jeden Fall am Ende überzeugt, dass hier kein Betrug vorliegt.





Quelle: Fakten Frieden Freiheit