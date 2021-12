Von der Freiheit, zu atmen und die Selbstbestimmung über unseren Körper – Dr. Margareta Griesz-Brisson

Die Neurologin Margareta Griesz-Brisson hat so viel Gutes in Deutschland erlebt, dass für sie jede geäußerte Kritik entschuldbar war. Heute weiß sie, dass dies beschämend naiv war. Erleben Sie ihre Betroffenheit und hören Sie ihre Vision, den Wahnsinn zu den auferlegten Freiheitsbeschränkungen zu beenden.

Hallo meine Lieben, mein Name ist Dr. Margareta Griesz-Brisson, ich bin Neurologin aus Deutschland und arbeite in London. Ich wollte heute [26.12.2021] nach Wien fliegen, um beim Lichtermeer teilzunehmen zum Gedenken aller Toten der Pandemie. Ich durfte nicht fliegen, weil um drei Uhr heute Nacht die Weihnachtsamnestie für Ungeimpfte in Österreich endet.



Meine Lieben, merken wir, was hier los ist? Ich glaube, dass es nicht viele Menschen in Deutschland gibt, die mehr Vertrauen in unser Land und in unseren Staat hatten. Ich hab’ so viel Gutes in Deutschland erlebt, dass für mich jede geäußerte Kritik entschuldbar war. Heute weiß ich, dass dies beschämend naiv war.....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV