Corona Diktatur: Warum es jetzt noch schlimmer wird!

Obwohl fast täglich neue Ärzte und Wissenschaftler den offiziellen Verlautbarungen wiedersprechen, geht es mit immer größeren Schritten weiter in die Diktatur. Nebenbei werden die Grundrechte so gut wie ganz außer Kraft gesetzt und nur die Allerwenigsten fragen sich, was der ganze Wahnsinn uns kosten wird.

Sigmar Gabriel ließ schon mal die Katze aus dem Sack, indem er ein Lastenausgleichgesetz wie nach dem zweiten Weltkrieg fordert. Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf den ganz großen Aderlass, der höchstwahrscheinlich noch dieses Jahr kommen wird. Dazu gehören staatliche Zwangshypotheken auf Immobilien, sowie die Enteignung der Sparguthaben. Mehr dazu in der neuen Sendung von SchrangTV - da das jeden von uns betrifft, ist es besonders wichtig, dass Du dieses brisante Video mit Freunden und Bekannten teilst.

Quelle: Schrang TV