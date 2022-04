Die Rechte im Krieg: COMPACT.Debatte mit Martin Sellner.

Diese Woche will sich das Team von COMPACTTV, in seinem TV-Programm den riesigen Herausforderungen stellen, die sich in den letzten Wochen durch die Eskalation in der Ukraine ergeben haben. Wichtige Gesprächspartner geben in COMPACT.Debatte Denkanstöße, denn Kontroversen sind notwendig. Heute im Studio: Martin Sellner, Kopf der identitären Bewegung.

Sellner beobachtet seit dem 24. Februar sehr genau, wie sich die verschiedenen rechten Parteien und Strömungen zur Ukraine-Krise positioniert haben. Wir waren uns einig, dass Deutschland und Österreich sich neutral aufstellen und nicht von der NATO in eine Kriegsfront gegen Russland einbauen lassen dürfen, wie bereits geschehen.

Sein Credo: Trotz allem Streit am Punkt Russland/Ukraine darf sich das rechte Lager nicht spalten lassen, denn zum Beispiel beim Thema Migration ist man sich weiter einig. Jürgen Elsässer hält dagegen: Die offene Parteinahme von Teilen der Rechten für die NATO und/oder für die ukrainischen Nazis hat gezeigt, dass man mit diesen keine Opposition mehr machen, keine deutschen Interessen mehr vertreten kann.

Eine echte Opposition muss sich aus den Kräften formieren, die sich vom NATO/Asow-Sumpf trennen und für den Austritt aus der NATO kämpfen. Eine spannende Debatte! Quelle: COMPACTTV