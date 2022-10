Nachrichten AUF1 vom 28. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ „Plötzlich und unerwartet“: Immer mehr Impfschäden und Verstorbene – auch bei Prominenten

+ Martin Müller-Mertens über das neue AUF1-Hauptstadtstudio Berlin: „Ein Qualitätssprung bei den Alternativmedien“

+ Zwischen schlechtem Scherz und Wahnsinn: Audi-Boss will Fahrverbote und Tempolimit

+ „Wirtschaft AUF1“: Warum uns die Globalisten unsere Mobilität rauben wollen

+ Russland: Halbmond über Moskau – Islamisierung schreitet in Putins Reich weiter voran

+ Wirtschaft: Leitzinserhöhung der EZB stürzt Europa endgültig in die Rezession

+ „trustWHO“: Ein Blick hinter die Kulissen der mächtigen Weltgesundheitsorganisation

+ Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl – Thurytal in Oberösterreich

Kurzmeldungen:

+ Ende der Zensur: Elon Musk „befreit den Vogel“

+ Italien: Meloni will Bargeld-Obergrenze anheben

+ Globalisten-Karriere: Ukrainischer Finanzminister wird Weltbank-Chef

+ Deutschland: Razzien gegen Kinderpornografie

+ Wegen absurden Energiepreisen: Bäckersterben in Deutschland

Quelle: AUF1