Dr. Daniele Ganser: "WAHLEN" - Der Film

Wie demokratisch ist Deutschland? Wie wirkungsvoll sind Wahlen? Wie gerecht sind die politischen Entscheidungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Filmprojekt „WAHLEN - WAS WILLST DU UND WAS STEHT ZUR WAHL“. Der Film setzt sich kritisch mit dem derzeitigen Wahlsystem und der Regierungsform Deutschlands auseinander – insbesondere mit dessen Auswirkungen auf Gerechtigkeit und Gleichheit der Gesellschaft sowie auf die Bereitschaft der Bürger, sich aktiv an demokratischen Prozessen zu beteiligen. Namhafte Personen aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft verdeutlichen, wo die Grenzen der heutigen Mitbestimmung liegen und welche Rolle wir dabei selbst spielen.

Sie laden aber auch ein, außerhalb der bestehenden Strukturen zu denken und neu zu gestalten, an was wir uns als Gesellschaft orientieren wollen.



Das Projekt wurde über eine Crowdfunding Kampagne teilfinanziert und kann online angesehen werden. https://wahlen-derfilm.de Vielen Dank an alle, die das Projekt unterstützt haben!



Über Jens Magnus: Jens Magnus arbeitete als Producer im Werbefoto- und Filmbereich. Mit der Dokumentation „Wahlen“ gibt er sein Film-

Debüt und verfolgt seinen eigenen Wunsch, seine Zeit und Energie in Projekte zu investieren, die ihm tatsächlich wichtig sind.



Quelle: Daniele Ganser