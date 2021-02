Dirk Pohlmann zerstört Nawalnys Fake Geschichte über Putin Palast

Im Januar veröffentlichte das Team von Alexei Nawalny ein in Deutschland produziertes YouTube Video, in dem er Putin beschuldigte, einen Palast am Schwarzen Meer mit illegal erworbenem Geld bauen zu lassen. Im Detail präsentiert er den Zuschauern Putins angebliche, kostspielige Innenausstattung bis hin zur goldenen Klobürste. Ansässige Blogger überprüften dies vor Ort und erhielten die Genehmigung, das Gebäude von innen für eine Stunde zu filmen - anders, als in Nawalnys Film, handelt es sich jedoch um einen nackten Rohbau.

Für den Film waren ausschließlich aufwändige - frei erfundene - Computeranimationen verwendet worden. Hinzu kommt: Die Lokalzeitung "Schwarzwälder Bote", in dessen Region sich das von Nawalny genutzte Filmstudio befindet, gab kürzlich preis, dass das Studio aus den USA reserviert und bezahlt worden war. Wie "Putins Palast" in Wirklichkeit von innen aussieht (deutsch)

Der originale "Dokumentarfilm" über "Putins Palast" von Nawalny (russisch)

Gespräch von Nawalnys Mitstreiter mit MI6 Agent



Quelle: Druschba FM