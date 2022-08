Nie wieder Zwangsmedizin – Gedenkveranstaltung 75 Jahre Nürnberger Kodex – 20. August 2022 in Nürnberg

„Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist unantastbar“ – nie waren die Forderungen des Nürnberger Kodex weltweit nötiger als heute. Deshalb findet anlässlich seines 75 jährigen Jubiläums am 20.08.2022 in Nürnberg eine Gedenkveranstaltung statt, verbunden mit dem Aufruf, mitzumachen – gerichtet an „alle unbestechlichen Menschen, die noch einen unerschütterlichen moralischen Kompass haben“

Wir befinden uns heute aus aktuellem Anlass vor dem Nürnberger Justizpalast. Nach dem zweiten Weltkrieg fanden in diesem historischen Gebäude hinter uns vor 75 Jahren die sogenannten „Nürnberger Prozesse“ gegen die Hauptakteure der NS-Kriegsverbrechen statt. In den daran anschließenden „Nürnberger Ärzteprozessen“, welche am 20. August 1947 endeten, standen vor allem KZ-Ärzte vor Gericht. Sie hatten an den wehrlosen Insassen der Konzentrationslager Menschenversuche wie z.B. Zwangsimpfungen, Zwangssterilisationen und Euthanasieprogramme vorgenommen. Um zu verhindern, dass je wieder solche medizinischen Verbrechen an Menschen durchgeführt werden können, wurde am 20. August 1947 der Nürnberger Kodex im Rahmen der Urteilsverkündung veröffentlicht. Dieser Kodex ist seitdem ein medizinischer Grundsatz, der Teil der Medizinerausbildung wurde. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV