Interview mit Ernst Wolff (Teil 1) – Der Weltkrieg gegen die Menschheit!

Diesmal präsentieren wir, das Team von Kai Stuht, Ihnen, ausnahmsweise nicht aus der Serie „Können 100 Ärzte lügen”, ein ganz besonderes Interview. Seit mehr als zwei Jahren wird die Gesellschaft systematisch in Angst und Panik versetzt, ist das alles Zufall? Ernst Wolff beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Geld. Jeder, der das kapitalistische System näher unter die Lupe nimmt und zu dessen dunklen Machenschaften recherchiert, kommt irgendwann zu dem Schluss, dass dieses System am Ende ist.

Der Kapitalismus war schon immer ein unmenschliches, aber gut verpacktes System, doch jetzt zeigt es seine wahre und noch brutalere Fratze und man muss sich die Frage stellen, wer kämpft hier gegen wen? Leben wir seit zwei Jahren schon in einem Weltkriegsszenario? Ernst Wolff beantwortet diese Frage mit einem ganz klaren „JA”. Wir leben in einem digitalen, biologischen Weltkrieg, einem perfiden Krieg von reich gegen arm. Lautlos, geruchlos und ohne dass die meisten Menschen etwas davon bemerken.

Die Opferzahlen gingen vom ersten Tag des Lockdowns vor allem in der Dritten Welt in die Millionen, in jenen Ländern die ohnehin schon seit Jahrzehnten ausgebeutet werden. Die zusammengebrochenen Lieferketten sorgten laut Oxfam Studie für 120 Millionen mehr Hungertote in diesen Teilen der Erde. Wenn diese Pandemie bewusst ausgelöst wurde, dann ist es vom ersten Tag der Corona-Krise an das größte jemals verursachte Menschheitsverbrechen. Wenn man sich die Milliardengewinne der reichsten Menschen, die bspw. bei Forbes gelistet sind, anschaut, kann man nur zu dem Schluss kommen, es ist ein Krieg reich gegen arm, der auf kein Menschenleben Rücksicht nimmt. Es könnte tatsächlich der erste Genozid der Menschheitsgeschichte werden, der Milliarden von Menschen das Leben kostet.

Wenn man bedenkt, dass bisher weltweit 4,8 Milliarden Menschen „geimpft” worden sind und die schlimmste Dystopie der kritischen Mediziner eintritt, dass „Geimpfte” nicht mehr als zehn Jahre überleben, dann ist dieser digital biologische Krieg das größte Verbrechen der Menschheit. Wir erleben in diesem Interview, das so knallhart und auch frustrierend ist, einen sehr emotionalen Ernst Wolff, so wie wir ihn bisher noch nicht kannten. Ich wünsche Ihnen ein nachdenkliches Wochenende."

Quelle: apolut / Kai Stuht