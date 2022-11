Interview mit der Auswandererin und Deutschlehrerin Saskia E. aus dem Dokumentarfilm “Project Fovea”

Saskia ist Deutschlehrerin und 2020 nach Stockholm gezogen. Sie hatte in Deutschland das Gefühl, dass die Gesellschaft wieder in ein faschistisches System abgleitet, durch Spaltung, Hetze, Verbote und Denunziantentum. Saskia zeigt, wie man als junger Mensch in einem anderen Land schnell seinen Platz finden kann. Sie hat einige Jahre in China gelebt und ist daher Kennerin der chinesischen Politik und Gesellschaft. Sie sieht viele Parallelen zur Ideologie von Klaus Schwab und der Agenda des World Economic Forum.

Dieses Interview haben wir, das Team von Kai Stuht, für den Dokumentarfilm “Project Fovea” aufgenommen. Hier der Link zum Film: https://www.project-fovea.com/ Quelle: apolut / Kai Stuht