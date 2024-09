M-PATHIE – Zu Gast heute: Dirk C. Fleck “Im Fluss des Lebens hältst du nichts fest”

Dirk Curd Fleck ist Journalist und Autor zahlreicher Bücher. Seine Vorliebe gilt der Natur und den Geschöpfen auf der Erde. Seine zweite Leidenschaft gilt den Menschen. Fleck ist an deren Liebes- und Friedensfähigkeit zeit seines Lebens gebunden. Auch wenn Fleck manchmal hoffnungslos erscheint, so glüht in ihm der Glaube an jeden einzelnen Menschen stark. Sein neuestes Buch „Gefleckte Diamanten“ ist ein Potpourri an Gedanken und Schriften seines gesamten schriftstellerischen Lebens. Fleck versteht es, Ungeheuerliches wohlportioniert zu versenden. Man wird bei Flecks Schriften oft mit alltäglichen Szenen konfrontiert, die einem am Ende um die Ohren fliegen. Brillanz ist bei Fleck schon fast banal.

Isst man mit ihm zu Abend, so bemerkt man, dass er die Hauptfigur, mit seinen Erfahrungen und Erkenntnisse, all seiner Texte ist. In Ökologie macht ihm niemand was vor. Oft hat man den Eindruck, dass durch ihn die Natur selbst spricht. In diesem Gespräch geht es um allerlei Themen. Den Tod und das Leben. Fleck ist ein weiser älterer Herr, dem es nie an Stil fehlt. „Es gibt in Zeiten wie diesen nur zwei Möglichkeiten“, sagt Fleck in dem Gespräch, „entweder du wirst wahnsinnig oder du sagst zu dir, es geht mich nichts an.“ Die meisten Menschen benötigen lange, um zu verstehen, dass sie sich nur um das zu kümmern brauchen, was in ihrem unmittelbaren Leben zu tun ist. Mehr über Dirk C. Fleck hier: https://www.dirk-c-fleck.de/de/ Quelle: apolut