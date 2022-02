Will Putin Krieg? Hintergründe zur Ukraine-Krise von Andrej Hunko

Der erste und bisher einzige deutsche Politiker, der seit Beginn der Corona Maßnahmen im Jahr 2020 nach Russland reiste und dort mit Politikern und Mitgliedern der Zivilgesellschaft von Angesicht zu Angesicht sprechen konnte, ist Andrej Hunko, Abgeordneter der Linken. Angesichts der Möglichkeit eines Krieges zwischen Atommächten in Europa ist das verordnete Kontaktverbot eine groteske Situation. Dirk Pohlmann konnte Andrej Hunko, der als Mitglied der Linksfraktion im Europarat nach Moskau reiste, nicht als Bundestagsabgeordneter, zu seinen Eindrücken in Russland befragen.

Das Ergebnis ist überraschend. Weniger, weil Putin nach Hunkos Ansicht natürlich kein Interesse an einem Krieg hat, der Russland nur schaden kann, aber den Interessen der USA nützen würden. Ein Konflikt würde Europa, vor allem aber Deutschland die Möglichkeit eines eurasischen Wirtschaftsraumes verbauen und es enger an die USA binden. Eher, weil viele seiner russischen Gesprächspartner über konstruktive Gespräche mit US Vertretern über die Möglichkeit einer Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland berichteten.

Hinter den Kulissen geht es ganz anders zu, als auf der Medienbühne. Was zu der Frage führt, warum es so große Unterschiede zwischen den Realitäten der Amerikaner, der Russen und der westlichen Medien gibt. Es ist, als ob sie auf verschiedenen Planeten lebten. Wie kann das sein?

Dieses Interview wurde in Auszügen in Ausgabe #74 des 3. Jahrtausends gesendet: https://www.exomagazin.tv/was-erlauben-putin-das-3-jahrtausend-74/

Quelle: ExoMagazinTV