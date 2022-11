M-PATHIE – Zu Gast heute: Peter Müller: “Freiheit herrscht nicht”

Peter Müller ist Unternehmensberater. In seiner Freizeit beschäftigt sich Müller mit dem Freiheitsbegriff. Vor gut zehn Jahren hat er mit anderen Freiheitsdenkern die Internetplattform „FreiwilligFrei“ gegründet. Müller hat für die Plattform zahlreiche Artikel des US-amerikanischen Philosophen und Freiheitsaktivisten Larken Rose übersetzt. Zudem hat Müller zwei komplette Bücher von Larken Rose ins Deutsche übersetzt und verlegt. Im Gespräch zwischen dem Moderator Rüdiger Lenz und dem Freiheitsaktivisten Peter Müller geht es um den Freiheitsbegriff, den Larken Rose vertritt.

Es ist ein ganz fundamentaler und vor allem ein den Rahmen der deutschen Politik sprengender Begriff der Freiheit. Wer die Bücher, Vorträge und Podcasts von Larken Rose verfolgt, löst sich im Grunde von der engen Sicht des deutschen Parlamentes, das mit dem Freiheitsdenken in Wahrheit Herrschaftsdenken vertritt.



Freiheit aber ist das Gegenteil von Herrschaft. Freiheit löst auch fast den gesamten juristischen Apparat auf. Was uns politisch in der Zukunft droht, ist das Ausmerzen jeglicher Freiheit und das Verrohen von Menschlichkeit. Herrschaft unterdrückt beides.



Alle politischen Systeme, die von sich behaupten, dass sie den Menschen nach ihrer Fasson hinbiegen wollen, damit ihr politisches System nach ihrer Ideologie funktioniert, sind Freiheit- und Menschlichkeit verachtende Systeme. In solchen Mustern denken jedoch die meisten Menschen in Deutschland, wenn es um politische Systeme geht. Aber: Freiheit herrscht nicht.

Quelle: apolut