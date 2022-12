Nachrichten AUF1 vom 14. Dezember 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Auch Regierungsparteien fordern nun Obduktion von Toten nach Impfung

+ Studie: Vorurteile gegen Ungeimpfte schlimmer als gegen Drogensüchtige

+ Im Visier der Gesinnungs-Justiz: Jürgen Wirth Anderlan soll für Demo büßen

+ Wirtschaft: „Das wird brutal“ - Immobilienmarkt steht vor dem Zusammenbruch

+ Klima-Panik unbegründet: Erderwärmung und CO2 lassen die Welt erblühen

+ Einladung an einstige Schutzmacht: Namibia lädt frierende Deutsche zum Überwintern ein

+ Matthias Helferich im AUF1-Gespräch: „Besser unschöne Bilder an der Grenze als in der Innenstadt“

+ Buchtipp der Woche: „Als man sich auf Weihnachten noch freuen konnte“ von Konrad Windisch

Kurzmeldungen:

+ EU-Kampf gegen Kryptos: Totale Kontrolle gewünscht

+ Systempresse in der Krise: Neuer Chef soll „Profil“ retten

+ Multikulti: Stuttgart plant „messerfreie Zonen“

+ Wien: 150 Euro für Migranten, die Deutsch lernen wollen

+ Energiekrise: Europa knapp an Stromausfall vorbeigeschrammt

