Nie wieder Krieg! Großdemo am 17.12.2022 in Berlin – Interview mit Rechtsanwalt Ralf Ludwig

Aufruf der Stiftung Friedensarbeit zum Tag der Selbstbestimmung: Wir SELBST sind die Lösung! Bist Du es auch leid, dass Dir Menschen in Machtpositionen sagen, was Du zu denken, zu fühlen, zu tun und zu lassen hast? Sehnst Du Dich nach einem Neustart unserer Demokratie im Sinne einer echten Selbstbestimmung in Eigenverantwortung? Möchtest Du eine kraftvolle Gemeinschaft von ganz vielen Menschen erleben, die ihren Protest nach Berlin tragen? Dort Deinen Mitbürgern offene Arme zeigen? Du willst Dich für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit einsetzen?

Dann komm zu unserer Initiativen übergreifenden Großdemonstration am vierten Adventssamstag, 17. Dezember 2022, nach Berlin. Wir warten weder auf „Rettung von oben“ noch „von außen“ und nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Wir SELBST sind die Lösung – wir alle gemeinsam! Feiern wir UNSEREN Tag der Selbstbestimmung. Weitere Informationen zur Demonstration am 17.12.2022 in Berlin: https://tag-der-selbstbestimmung.de/ Quelle: Druschba FM