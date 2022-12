18. AZK - Beate Bahner: Corona-Impfung: „Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten

Im September 2022 weist das Paul-Ehrlich-Institut 42 Krankheitsbilder, die aufgrund der Corona-Impfung auftreten können, aus. Wer als Arzt hier nicht ordentlich aufgeklärt hat, riskiert Schmerzensgeld, Schadenersatzansprüche sowie Strafverfolgung. Die Fachanwältin für Medizinrecht, Beate Bahner, arbeitet dieses Hochrisikogebiet für Ärzte und Patienten juristisch auf.

Ivo Sasek: So, und schon geht‘s weiter. Als Nächstes spricht jetzt eine wirklich fachkompetente Fachanwältin für Medizinrecht zu uns. Ihr Zielpublikum sind Ärzte und Patienten. Sie wird über das Thema „Corona-Impfung: Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“ sprechen, das ist ihr Thema. Und wir dürfen zusammen begrüßen – wir haben die Ehre, in unsere Mitte Frau Beate Bahner zu haben. Herzlich willkommen, Frau Beate Bahner. Wir sehen ihren Lebenslauf und dann wird sie gleich loslegen. Vielen Dank!



Beate Bahner, Heidelberg

• Fachanwältin für Medizinrecht

• Fachbuchautorin von 6 arztrechtlichen Standardwerken, zuletzt „Corona-Impfung: Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“

