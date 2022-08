NATO-Untersuchungsausschuss: Mordanschlag auf russische Journalistin: Steckt Westen dahinter?

Sergey Filbert im Gespräch mit Thomas Röper (Freier Journalist des Blogs „Anti-Spiegel“). Terrorakt bei Moskau. Ein Auto geriet am Samstagabend, den 20.8.2022, auf einer Autobahn etwa 20 Kilometer westlich von Moskau in Brand. DVR-Chef Pushilin sagte, dass die Tochter des Philosophen Alexander Dugin, Daria, im Auto saß und durch eine Explosion ums Leben gekommen sei. Ihm zufolge seien “Terroristen des ukrainischen Regimes” an dem Vorfall beteiligt gewesen, und ihr Ziel sei der Vater der jungen Frau gewesen. Es wird berichtet, dass Alexander Dugin in dem Auto mitfahren sollte, aber doch in ein anderes Auto eingestiegen war.

Die Explosion ereignete sich gegen 21.35 Uhr in der Nähe des Dorfes Bolshiye Vyazemy. Die vorläufige Version lautet, dass es sich um einen terroristischen Akt handelte. Alexander Dugin musste nach der Nachricht vom Tode seiner Tochter ins Krankhaus.

Quelle: DruschbaFM